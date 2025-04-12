За жодних умов: які долари не приймають в банках та обмінниках

Процес обміну іноземної валюти в Україні має чіткі правила та вимоги. Проте не всі купюри доларів вийде обміняти.

Які долари не приймають

Банки та пункти обміну в Україні можуть відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти. Зокрема, йдеться про долари США. Загалом виділяють дві причини, черезь які долари можуть не приймати, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У НБУ наголосили, що банки та обмінники мають право не приймати такі банкноти доларів:

Значно зношені/ або пошкоджені купюри доларів. Про головні ознаки таких купюр – читайте тут.

Фальшиві банкноти. Підроблені купюри іноземної валюти зобов'язані вилучити у клієнта та передати до НБУ.

Всі інші купюри доларів повинні обмінювати без будь-яких проблем та за поточним курсом. Ні рік випуску банкноти, ні її номінал не відіграють ніякої ролі під час процесу обміну. Нагадаємо, що дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року.

Нагадаємо, що Національний банк України скасував термін "незначно зношені банкноти". Це означає, що ні банки, ні обмінники не можуть відмовляти в обміну доларів, використовуючи цю "підставу".