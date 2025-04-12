Какие доллары не принимают

Банки и пункты обмена в Украине могут отказывать клиентам в обмене иностранной валюты. В частности, речь идет о долларах США. В общем выделяют две причины, из-за которых доллары могут не принимать, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В НБУ отметили, что банки и обменники имеют право не принимать такие банкноты долларов:

Значительно изношенные/или поврежденные купюры долларов. О главных признаках таких купюр – читайте здесь.

Фальшивые банкноты. Поддельные купюры иностранной валюты обязаны изъять у клиента и передать в НБУ.

Все остальные купюры долларов должны обменивать без каких-либо проблем и по текущему курсу. Ни год выпуска банкноты, ни ее номинал не играют никакой роли во время процесса обмена. Напомним, что действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года.

Напомним, что Национальный банк Украины отменил термин "незначительно изношенные банкноты". Это означает, что ни банки, ни обменники не могут отказывать в обмене долларов, используя это "основание".