Важливо знати: що означає "зірочка" на доларах

На деяких банкнотах доларів можна помітити незвичний символ. Йдеться про "зірочку" після серійного номера. Цей символ має особливу ціль.

Що означає долар з "зірочкою"

Виготовлення банкнот – це процес, під час якого можуть виникати непередбачені ситуації. Зокрема, йдеться про помилки, неточності та брак. Адже для друку готівкової валюти потрібна точність, висококваліфіковані та досвідчені фахівці, спеціальне обладнання, сучасні технології тощо. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bureau of Engraving and Printing.

Цікаво Найбільша зміна за роки: для кого Саудівська Аравія змінила ціни на нафту

Для позначення банкнот долара, з якими виникали проблеми під час друку використовують спеціальні символи. Найчастіше цим символом є "зірочка". Тож, наявність "зірочки" після серійного номера свідчить про типографічну помилку.

Долар із "зірочкою" / Фото US Currency Education Program

Додають, що так позначають банкноти, які замінили браковані екземпляри, пише US Currency Education Program. Річ у тому, що двох купюр з ідентичним серійним номером бути не може. Через це на замінних банкнотах до серійного номера додають "зірочку".