Что означает доллар со "звездочкой"

Изготовление банкнот – это процесс, во время которого могут возникать непредвиденные ситуации. В частности, речь идет об ошибках, неточности и браке. Ведь для печати наличной валюты нужна точность, высококвалифицированные и опытные специалисты, специальное оборудование, современные технологии и тому подобное. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bureau of Engraving and Printing.

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Для обозначения банкнот доллара, с которыми возникали проблемы во время печати используют специальные символы. Чаще всего этим символом является "звездочка". Поэтому, наличие "звездочки" после серийного номера свидетельствует о типографической ошибке.

Доллар со "звездочкой" / Фото US Currency Education Program

Добавляют, что так обозначают банкноты, которые заменили бракованные экземпляры, пишет US Currency Education Program. Дело в том, что двух купюр с идентичным серийным номером быть не может. Поэтому на заменяемых банкнотах к серийному номеру добавляют "звездочку".