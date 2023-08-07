Долар знову зміцнює позиції на ринку: що може відіграти ключову роль

Долар США повернувся до зростання стосовно кошика з 6 інших валют. Наразі ринок очікує на важливі дані від двох найбільших економік світу. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Долар знову зміцнює позиції на ринку

У понеділок, 7 серпня, котирування Індексу долара США торгується на рівні 102,24. Цей індикатор подорожчав на 0,22%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить від 101,97 до 102,38.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував пікове значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на динаміку долара США

Американський долар почав тиждень зі зростання проти кошика з 6 інших валют. Напередодні Індекс долара США впав до мінімуму за тиждень на тлі змішаного звіту про ринок праці.

Проте зараз ринок зосереджений на очікуванні нових даних про інфляцію від двох найбільших економік світу. Їх мають оприлюднити протягом цього тижня, повідомляє видання CNBC.

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Динаміка інших валют:

Євро впало на 0,4% стосовно долара, досягнувши мінімального значення за місяць. Валюта слабшає на ринку, зокрема, через сильніший спад обсягів промислового виробництва у Німеччині за липень, ніж очікували;

Британський фунт також слабшає на ринку, знецінившись на 0,2% під час торгів;

Тоді як японська єна втратила 0,4% щодо американського долара.

Також нагадаємо, що рубль продовжує знецінюватися стосовно долара США та євро. Ба більше, очікують, що російська валюта буде й надалі втрачати позиції на ринку, а також може перетнути важливу психологічну позначку.