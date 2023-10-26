США знову кинули виклик прогнозам щодо рецесії: долар лише виграв від цього

Долар зафіксував ще один вдалий день на ринку. Сьогодні головним каталізатором для подорожчання валюти стали дані про економіку США, яка вкотре кидає виклик прогнозам про рецесію. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку валют

У четвер, 26 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,78, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор зріс на 0,24%. Діапазон коливання становить від 106,53 до 106,88.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар виграє від потужної економіки США

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Днем раніше Індекс долара США злетів до максимуму за тиждень, тоді як сьогодні валюта не просто повторила свій успіх , а досягнула максимуму за три тижні.

Долар виграє від останніх даних щодо першої економіки світу. У третьому кварталі 2023 року економіка США демонструє найкращі темпи зростання майже за два роки. Це вкотре ставить під сумніви прогнози щодо рецесії, які озвучують з 2022 року, пише видання Reuters.