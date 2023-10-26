Останні зміни на ринку валют

У четвер, 26 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,78, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор зріс на 0,24%. Діапазон коливання становить від 106,53 до 106,88.

Цікаво Мідь – нова нафта: чому вже зараз варто звернути увагу на цей метал

Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар виграє від потужної економіки США