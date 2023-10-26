Долар зафіксував ще один вдалий день на ринку. Сьогодні головним каталізатором для подорожчання валюти стали дані про економіку США, яка вкотре кидає виклик прогнозам про рецесію. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
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Останні зміни на ринку валют
У четвер, 26 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,78,за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор зріс на 0,24%. Діапазон коливання становить від 106,53 до 106,88.
Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78. Це також стало рекордом за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.