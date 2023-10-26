Доллар зафиксировал еще один удачный день на рынке. Сегодня главным катализатором для подорожания валюты стали данные об экономике США, в очередной раз бросающей вызов прогнозам о рецессии. Больше об этом – рассказываем в материале 24 Канала.
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Последние изменения на рынке валют
В четверг, 26 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,78, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор вырос на 0,24%. Диапазон колебания составляет от 106,53 до 106,88.
Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет ;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.