Последние изменения на рынке валют

В четверг, 26 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,78, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор вырос на 0,24%. Диапазон колебания составляет от 106,53 до 106,88.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78 . Это также стало рекордом за 20 лет ;

. Это также стало рекордом за ; Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар выигрывает от мощной экономики США