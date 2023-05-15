Долар США дорожчає після найкращого тижня на ринку з осені 2022 року

Долар США почав тиждень з істотного зростання. Валюта виграла від побоювань щодо одного фактора загалом у світі. Про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку

Під час торгової сесії у понеділок, 15 травня, котирування Індексу долара США зупинилися на рівні 102,58. Цей індикатор впав на 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,49 – 102,75.

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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Піковим значенням була позначка на рівні 114,78 . Таким чином, зафіксували рекорд за 20 років;

Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.

До теми! Американський інвестор Воррен Баффет заявив, що наразі немає підстав для того, щоб долар США втратив статус головної резервної валюти у світі. На його думку, головна причина – відсутність альтернативи.

Що впливає на долар США

Американський долар подорожчав до максимуму за 5 тижнів проти кошика з 6 інших валют. Грошова одиниця, яку називають активом прихистком виграла від побоювань щодо інфляції як у США, так і на глобальному рівні.

Таким чином, долар збільшив масштаб посилення після найкращого тижня на ринку з вересня. За цей час він виріс на 1,4%. Індекс долара США також вперше з 10 квітня досягнув позначки на рівні 102,75 на початку торгів у Азії, пише CNBC.

Динаміка інших валют: