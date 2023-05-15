Долар США дорожчає після найкращого тижня на ринку з осені 2022 року
Долар США почав тиждень з істотного зростання. Валюта виграла від побоювань щодо одного фактора загалом у світі. Про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Останні зміни на ринку
Під час торгової сесії у понеділок, 15 травня, котирування Індексу долара США зупинилися на рівні 102,58. Цей індикатор впав на 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,49 – 102,75.
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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:
Піковим значенням була позначка на рівні 114,78. Таким чином, зафіксували рекорд за 20 років;
Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.
Що впливає на долар США
Американський долар подорожчав до максимуму за 5 тижнів проти кошика з 6 інших валют. Грошова одиниця, яку називають активом прихистком виграла від побоювань щодо інфляції як у США, так і на глобальному рівні.
Таким чином, долар збільшив масштаб посилення після найкращого тижня на ринку з вересня. За цей час він виріс на 1,4%. Індекс долара США також вперше з 10 квітня досягнув позначки на рівні 102,75 на початку торгів у Азії, пише CNBC.
Динаміка інших валют:
- Євро подорожчало на 0,11% після обвалу до мінімуму за 5 тижнів на початку торгової сесії;
- Єна ослабла проти долара США. Варто додати, що це досить звична тенденція для японської валюти на тлі подорожчання долара.