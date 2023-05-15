Доллар США дорожает после лучшей недели на рынке с осени 2022 года
Доллар США начал неделю с существенного роста. Валюта выиграла от опасений в одном факторе в мире. О главных изменениях на рынке –читайте в материале 24 Канала.
Последние изменения на рынке
Во время торговой сессии в понедельник, 15 мая, котировки Индекса доллара США остановились на уровне 102,58. Этот индикатор упал на 0,10%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,49 – 102,75.
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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
Пиковым значением была отметка на уровне 114,78. Таким образом, зафиксировали рекорд за 20 лет;
Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.
Что влияет на доллар США
Американский доллар подорожал до максимума за 5 недель против корзины из 6 других валют. Денежная единица, которую называют активом убежищем, выиграла от опасений относительно инфляции как в США, так и на глобальном уровне.
Таким образом, доллар увеличил масштаб усиления после лучшей недели на рынке с сентября. За это время он вырос на 1,4%. Индекс доллара США также впервые с 10 апреля достиг отметки на уровне 102,75 в начале торгов в Азии, пишет CNBC.
Динамика других валют:
- Евро подорожало на 0,11% после обвала до минимума за 5 недель в начале торговой сессии;
- Иена ослабла против доллара США. Следует добавить, что это достаточно привычная тенденция для японской валюты на фоне удорожания доллара.