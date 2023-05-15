Доллар США дорожает после лучшей недели на рынке с осени 2022 года

Доллар США начал неделю с существенного роста. Валюта выиграла от опасений в одном факторе в мире. О главных изменениях на рынке –читайте в материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке

Во время торговой сессии в понедельник, 15 мая, котировки Индекса доллара США остановились на уровне 102,58. Этот индикатор упал на 0,10%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,49 – 102,75.

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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Пиковым значением была отметка на уровне 114,78 . Таким образом, зафиксировали рекорд за 20 лет;

Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.

К теме! Американский инвестор Уоррен Баффет заявил, что пока нет оснований для того, чтобы доллар США потерял статус главной резервной валюты в мире. По его мнению, главная причина – отсутствие альтернативы.

Что влияет на доллар США

Американский доллар подорожал до максимума за 5 недель против корзины из 6 других валют. Денежная единица, которую называют активом убежищем, выиграла от опасений относительно инфляции как в США, так и на глобальном уровне.

Таким образом, доллар увеличил масштаб усиления после лучшей недели на рынке с сентября. За это время он вырос на 1,4%. Индекс доллара США также впервые с 10 апреля достиг отметки на уровне 102,75 в начале торгов в Азии, пишет CNBC.

Динамика других валют: