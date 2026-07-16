Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, офіційний курс долара США 16 липня становив 44,74 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 14 копійок проти 15 липня. Офіційний курс євро був 51,06 гривні, отже його ціна впала на 13 копійок.

Натомість уже 17 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,61 гривні (-13 копійок);

євро – 51,16 гривні (+10 копійок).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Однак ще станом на вечір 16 липня готівковий курс долара був таким:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,45 гривні , а продаж – по 44,94 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,75 гривні , а продаж – по 44,80 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,35 гривні, а продаж – по 44,88 гривні.