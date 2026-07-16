Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 16 июля составлял 44,74 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 14 копеек по сравнению с 15 июля. Официальный курс евро составлял 51,06 гривны, то есть его цена упала на 13 копеек.

Зато уже 17 июля курс валюты будет следующим:

  • доллар – 44,61 гривны (-13 копеек);
  • евро – 51,16 гривны (+10 копеек).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Однако еще по состоянию на вечер 16 июля наличный курс доллара был следующим:

  • по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,45 гривны, а продажа – 44,94 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,75 гривны, а продажа – 44,80 гривны;
  • в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,35 гривны, а продажа – 44,88 гривны.

В то же время наличный курс евро вечером 16 июля был таким:

  • в банках – покупка в среднем составляла 50,88 гривны, а продажа – 51,55 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,25 гривны, а продажа – 51,40 гривны;
  • в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,02 гривны, а продажа – 51,64 гривны.

Напомним, официальный курс доллара уже приблизился к новой "психологической отметке" в 45 гривен, которую, по оценкам экспертов, может преодолеть в ближайшее время. Одним из факторов такого ослабления гривны называют подорожание нефтепродуктов.

Поскольку Украина в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов, рост их стоимости ощутимо сказывается как на валютном рынке, так и на экономике в целом.