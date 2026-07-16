Официальный курс валюты в Украине
По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 16 июля составлял 44,74 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 14 копеек по сравнению с 15 июля. Официальный курс евро составлял 51,06 гривны, то есть его цена упала на 13 копеек.
Зато уже 17 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,61 гривны (-13 копеек);
- евро – 51,16 гривны (+10 копеек).
Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Однако еще по состоянию на вечер 16 июля наличный курс доллара был следующим:Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,45 гривны, а продажа – 44,94 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,75 гривны, а продажа – 44,80 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,35 гривны, а продажа – 44,88 гривны.