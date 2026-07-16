Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 16 июля составлял 44,74 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 14 копеек по сравнению с 15 июля. Официальный курс евро составлял 51,06 гривны, то есть его цена упала на 13 копеек.

Зато уже 17 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,61 гривны (-13 копеек);

евро – 51,16 гривны (+10 копеек).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Однако еще по состоянию на вечер 16 июля наличный курс доллара был следующим:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,45 гривны , а продажа – 44,94 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,75 гривны , а продажа – 44,80 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,35 гривны, а продажа – 44,88 гривны.