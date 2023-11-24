Головні зміни на ринку валют

У п'ятницю, 24 листопада, Індекс долара США коливається на рівні 103,69. Цей показник впав на 0,077%, за даними Reuters. При цьому індекс залишається близьким до мінімуму за два з половиною місяці – 103,17, який зафіксували раніше цього тижня.

Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар та ринок валют

Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США завершила цикл підвищення ключової ставки. З відновлення торгів у п'ятницю, долар зафіксував втрати проти кошика з 6 інших валют. Нагадаємо, що у четвер торгів на ринку не було через святкування Дня подяки у США.

Важливо! Загалом за листопад Індекс долара США обвалився на 2,8%. Ба більше, цей показник на шляху до найбільшого місячного спаду за рік, повідомляє видання Reuters.

Додамо, що золото подорожчало вище психологічно важливої позначки. Йдеться про ціну вище 2 тисяч доларів за унцію. Також дорогоцінний метал виграє від потужного попиту зі сторони центробанків, а також – очікувань, що Федеральний резерв завершив цикл підвищення ключової ставки.