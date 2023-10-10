Центробанк США змінює риторику: що відбувається з доларом США

Американський долар зафіксував певний спад проти кошика з 6 інших валют. Тоді як ринок та трейдери очікують на низку важливих звітів про першу економіку світу. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара США на ринку

У вівторок, 10 жовтня, Індекс долара США коливається на рівні 105,88, за даними Yahoo!Finance. Спад склав 0,19%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 105,77 до 106,25.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

На що реагує ринок валют

Долар утримує досить стабільні позиції на ринку, попри від'ємну динаміку. Водночас трейдери очікують на низку важливих даних. Серед них:

У середу очікують на протокол зустрічі Федеральної резервної системи США;

Наприкінці тижня планують оприлюднити нові дані про інфляцію у США.

Ще один фактор впливу – Федеральний резерв знижує очікування щодо ключової ставки. Також додамо, що дані про зайнятість у США та масова атака ХАМАС на Ізраїль спровокували посилення позицій долара на ринку. Проте у понеділок два представники американського центробанку заявили, що недавнє зростання дохідності довготривалих державних облігацій може нівелювати потребу для подальшого підвищення ключової ставки, пише CNBC.

Також у центрі уваги залишається офіційна валюта Ізраїлю. Нагадаємо, що шекель на початку тижня обвалився майже до мінімуму за 8 років проти долара США. Також центробанк країни заявив про намір продати 30 мільярдів доларів задля підтримки національної валюти.