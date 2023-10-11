Долар ще більше "просів", євро та фунт нарешті повертають свої позиції: останні зміни на ринку

Долар США продовжує фіксувати нові втрати на ринку. Фокус знову зосереджений на центральному банку та його риториці. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара США

Під час торгів у середу, 11 жовтня, Індекс долара США коливається на рівні 105,80, за даними Yahoo!Finance. Цей показник впав на 0,02%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 105,61 до 105,89.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував максимальне значення за рік на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Натомість мінімуму для індексу становив 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на ринок валют

У середині тижня долар фіксує певні втрати після зниження дохідності державних облігацій США. Крім того, на ситуацію впливає пом'якшення риторики Федерального резерву щодо монетарної політики. На цьому тлі євро та британський фунт посилюють свої позиції на ринку. Ці валюти зросли до максимуму за два та три тижні відповідно, пише CNBC.

Також нагадаємо, що однією з головних подій на ринку валют на цьому тижні була реакція офіційної валюти Ізраїлю на атаку ХАМАС. Шекель на початку тижня обвалився майже до мінімуму за 8 років проти долара США. Також центробанк країни заявив про намір продати 30 мільярдів доларів задля підтримки курсу валюти.