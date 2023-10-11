Как изменились позиции доллара США

В ходе торгов в среду, 11 октября, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,80, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель упал на 0,02%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 105,61 до 105,89.

Обратите внимание Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы

Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал максимальное значение за год на уровне 114,78 . Это также стало рекордом за 20 лет ;

. Это также стало рекордом за ; В то же время минимум для индекса составил 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на рынок валют