Доллар США продолжает фиксировать новые потери на рынке. Фокус снова сосредоточен на центральном банке и его риторике. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Как изменились позиции доллара США
В ходе торгов в среду, 11 октября, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,80, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель упал на 0,02%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 105,61 до 105,89.
Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США зафиксировал максимальное значение за год на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
В то же время минимум для индекса составил 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.