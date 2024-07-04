Крім того, додають, що російська нафта марки Urals протягом 6 місяців перевищувала ціновий ліміт, який наприкінці 2022 року встановили країни Заходу.
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Доходи Росії від продажу нафти суттєво зросли
У першому півріччі 2024 року фінансові надходження Росії від експорту нафти та газу зросли приблизно на 41% у річному розрахунку. Йдеться про суму у розмірі 65,12 мільярда доларів. Цей показник також зріс через подорожчання нафти та ослаблення курсу рубля.
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили численні санкцій проти Москви, юридичних та фізичних осіб. Зокрема, деякі обмеження спрямовані на енергетичний сектор.
Зокрема, протягом першої половини року ціна на найвідомішу марку російської нафти – Urals – в середньому становила 69,1 долара за барель, що перевищує граничну межу, яку встановив Захід, на рівні 60 доларів за барель. За аналогічний період у 2023 році цей показник коливався на рівні 52,5 долара за барель.