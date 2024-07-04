Крім того, додають, що російська нафта марки Urals протягом 6 місяців перевищувала ціновий ліміт, який наприкінці 2022 року встановили країни Заходу.

Варте уваги Нафта знову падає в ціні: які фактори впливають на ринок

Доходи Росії від продажу нафти суттєво зросли

У першому півріччі 2024 року фінансові надходження Росії від експорту нафти та газу зросли приблизно на 41% у річному розрахунку. Йдеться про суму у розмірі 65,12 мільярда доларів. Цей показник також зріс через подорожчання нафти та ослаблення курсу рубля.

Важливо! Варто нагадати, що на доходи від продажу енергоресурсів припадає від третини до половини загального обсягу надходжень до російського бюджету протягом останніх 10 років.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили численні санкцій проти Москви, юридичних та фізичних осіб. Зокрема, деякі обмеження спрямовані на енергетичний сектор.

Зокрема, протягом першої половини року ціна на найвідомішу марку російської нафти – Urals – в середньому становила 69,1 долара за барель, що перевищує граничну межу, яку встановив Захід, на рівні 60 доларів за барель. За аналогічний період у 2023 році цей показник коливався на рівні 52,5 долара за барель.