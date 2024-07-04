Кроме того, добавляют, что российская нефть марки Urals в течение 6 месяцев превышала ценовой лимит, который в конце 2022 года установили страны Запада.

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Доходы России от продажи нефти существенно выросли

В первом полугодии 2024 года финансовые поступления России от экспорта нефти и газа выросли примерно на 41% в годовом исчислении. Речь идет о сумме в размере 65,12 миллиарда долларов. Этот показатель также вырос из-за подорожания нефти и ослабления курса рубля.

Важно! Стоит напомнить, что на доходы от продажи энергоресурсов приходится от трети до половины общего объема поступлений в российский бюджет в течение последних 10 лет.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели многочисленные санкции против Москвы, юридических и физических лиц. В частности, некоторые ограничения направлены на энергетический сектор.

В частности, течение первой половины года цена на самую известную марку российской нефти – Urals – в среднем составляла 69,1 доллара за баррель, что превышает предельную границу, которую установил Запад, на уровне 60 долларов за баррель. За аналогичный период в 2023 году этот показатель колебался на уровне 52,5 доллара за баррель.