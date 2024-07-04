Скільки коштує нафта на ринку

Під час торгів у четвер, 4 липня 2024 року, нафта Brent подешевшала на 43 центи або на 0,49%. Сировина торгується на рівні 86,91 долара за барель.

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Паралельно нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 49 центів або 0,58%. Американська сировина коштує 83,39 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,88 долара за барель (- 0,53%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,39 долара за барель (- 0,58%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку 2024 року марка нафти Brent подорожчала майже на 12,77%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 16,59%.

Які фактори вливають на ринок нафти

Ціни на нафту перейшли до падіння у четвер та відійшли від багатомісячних максимумів, які зафіксували під час попередньої торгової сесії. Тоді як інвестори фіксували прибутки, оскільки обережність щодо попиту залишалася в центрі уваги навіть попри зниження нафтових резервів у США минулого тижня.