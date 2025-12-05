Вдається отримати все менше: в Росії просіла ключова сфера заробітку

Нафтогазові доходи Росії впали. Вони відчутно знизились через цілу сукупність факторів, зокрема, санкції. Зараз дохідність цієї галузі продовжує знижуватись, імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.

Як в Росії знижуються нафтогазові доходи?

За місяць нафтогазова галузь "принесла" сировинні податки у розмірі – 530,9 мільярда рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! Це приблизно на 34% менше ніж в аналогічний період торік.

Окрім цього, впали такі вагомі показники:

надходження від ключового податку на видобуток корисних копалин стали менші на 36%;

а від експортного мита – на майже 40%.

За прогнозом Мінфіну Росії, нафтогазові доходи бюджету в грудні не дотягнуть до базового рівня, і це доведеться компенсувати продажами валюти та золота із Фонда "Національного благополуччя",

– зазначає розвідка.

Станом на зараз, відомо, що в період з 5 грудня по 15 січня, буде продано:

загалом валюти на 123,4 мільярда рублів;

тобто це – 5,6 мільярда рублів на день.

Важливо! Експорт морської нафти з Росії у листопаді впав на 11,5%. Цьому, зокрема, сприяли атаки України на російські НПЗ.

Для чого Центробанк Росії продає золото?

СЗРУ повідомляє, що Центробанк Росії перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів. Реалізація активів відбувається на внутрішньому ринку.

Доступ до золота відкрили:

банкам;

деяким інвестиційним структурам;

та державним компаніям.

Для регулятора це вимушений крок: золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів,

– наголошує розвідка.

Цікаво! У 2025 році обсяг продажів золота можуть скласти – 30 мільярдів доларів. Це приблизно 230 тонн золота.

Що відбувається в російській економіці зараз?