Далеко не всі компанії змогли настільки вдало монетизувати пандемію. Проте, приклад Amazon демонструє, що коронавірус став своєрідною підтримкою для корпорації.

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Марафон перемог

У результаті за перші три місяці поточного року заробіток гіганта зріс на 44%. Компанія Refinitiv оприлюднила порівняння реальних прибутків Amazon та прогнозів аналітиків:

прибуток – 15,79 долара на акцію проти прогнозованих 9,54 долара за актив;

долара на акцію проти прогнозованих долара за актив; дохід – 108,52 мільярда доларів проти 104,47 мільярда доларів, які очікували.

Керівництво компанії вважає, що у другому кварталі 2021 року ця тенденція збережеться. Найімовірніше, такий прогноз має заспокоїти інвесторів Amazon, які остерігаються, що після пандемії темпи зростання бізнесу сповільняться. За даними Amazon, за наступні три місяці вони отримають дохід у розмірі від 110 до 116 мільярдів доларів, експерти Уолл-стріт передбачають – 108,6 мільярда доларів.

Дохід Amazon виріс на 44% у першому кварталі / Фото Unsplash

За межами основного роздрібного сегмента, бізнес Amazon пов'язаний з хмарними обчисленнями та рекламою, теж процвітає. Зокрема, чистий обсяг продажів Amazon Web Services становить 13,5 мільярда доларів за аналогічний період. Це на 32% у порівнянні з минулим роком. Скільки корпорація заробляє за допомогою реклами точно сказати неможливо, оскільки ці дані внесені до категорії "Інше", виторг якої зріс на 77%.

Найбільші втрати в цьому кварталі понесли фізичні магазини (Whole Foods Market, Amazon Books), дохід яких продовжує падати. Прибутки цього сектору скоротилися на 16% до 3,9 мільярда доларів.

Перший квартал 2021 року також запам'ятається швидшим зростанням продажів компанії на міжнародному рівні. З початку року дохід компанії з-за кордону зріс на 60%, тоді як в Північній Америці всього – на 40%.

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