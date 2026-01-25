Чи можна продати долари 2006 року: правила обміну в Україні

В США всі дизайни банкнот Федеральної резервної системи залишаються дійсними для розрахунків. Таким чином, рік випуску валюти не впливає на її здатність бути законним платіжним засобом, крім деяких випадків.

Чи можна обміняти долари 2006 року?

Попри рік випуску, окрім валют, що випускали до 1914 року, всі доларові банкноти є законним платіжним засобом, йдеться на U.S Currency Education Program. Це означає, що долари, які були випущені 2006 року, підлягають обміну відповідно до теперішнього курсу продажу.

Нагадуємо, що долари нового зразка представлені купюрами 1, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Натомість з 2000 року валюти декілька разів оновлювалися: у 2003 році – 20 доларів, у 2004 році – 50 доларів, у 2006 році – 10 доларів, у 2008 році – 5 доларів, а у 2013 році – 100 доларів.

Крім того, відповідно до постанови НБУ №75, банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центробанків.

Зверніть увагу! Відмовити в обміні можуть у випадку сильного зношення, наявності слідів цвілі, забруднення тощо.

Скільки коштують 100 доларів 2006 року?

Офіційний курс

Станом на 25 січня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 43,17 гривні.

Середній курс в банках

За даними "Мінфіну", купівля валюти становить 42,97 гривні, продаж – 43,39 гривні.

Середній курс в обмінниках

За даними finance.ua, купівля долара – 42,90 гривні, а продаж – 43,45 гривні.

Таким чином, у банках придбати 100 доларів можна буде за приблизно 4 339 гривень, а продати – за 4 297 гривень. В обмінниках це буде так: купити за 4 345 гривень, а обміняти – за 4 290 гривень.

Чи є 200 доларів в США?