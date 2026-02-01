Старі долари ще в обігу: за скільки можна обміняти купюри зараз

Долари, рік випуску яких починається з 1914 року, вважаються дійсними банкнотами по сьогодні. Тобто банкноти 1996 року або ж 2006 року можна обмінювати за поточним курсом. Втім обмеження можливі лише у разі фальшивості або значного пошкодження купюр.

Чи можна обміняти долари 2003 року?

В США нові серії доларових купюр не анульовують старих купюр, а тому вони залишаються дійсними та не вилучаються з обігу, йдеться в U.S. Department of the Treasury.

Втім у Національному банку України роз'яснили, що за чинними правилами, банки та обмінники не мають права відмовляти в обміні іноземних банкнот лише через рік випуску чи номінал, якщо вони є законним платіжним засобом у своїй країні.

Але якщо банкнота дуже зношена або має значні пошкодження, уповноважена установа може запропонувати здійснити так звану операцію інкасо.

У такому випадку банкноту надсилають іноземному банку-кореспонденту для обміну на придатні купюри, а комісію за таку операцію встановлює сама фінансова установа.

Зверніть увагу! Якщо обмін відбувається з порушенням, тобто через рік випуску банкнот, НБУ закликає громадян подавати скарги для проведення перевірок. За виявлені порушення застосовуватимуться відповідні заходи.

Яка ціна долара 2003 року?

За середнім банківським курсом, станом на 31 січня, повідомляє "Мінфін", продають долари за курсом в 43,18 гривні, а купують – за 42,65 гривні. Таким чином, купити 100 доларів 2003 року можна буде за 4 318 гривень, а продати – за 4 265 гривні.

А за даними finance.ua, купити долар в обмінниках можна за 43,16 гривні, а продати – за 42,46 гривні. Тобто за 100 доларів потрібно буде віддати 4 316 гривень, а за продаж цих 100 доларів – 4 246 гривень.

Цікаво, що станом на 1 лютого, офіційний курс долара США складає 42,84 гривні, повідомляє НБУ.

Що відомо про долар зараз?