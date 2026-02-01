Старі долари ще в обігу: за скільки можна обміняти купюри зараз
- Доларові банкноти, починаючи з 1914 року, залишаються дійсними й можуть бути обміняні за поточним курсом, якщо вони не фальшиві або значно пошкоджені.
- Середній курс обміну долара станом на 31 січня складає 43,18 гривні для продажу і 42,65 гривні для купівлі.
Долари, рік випуску яких починається з 1914 року, вважаються дійсними банкнотами по сьогодні. Тобто банкноти 1996 року або ж 2006 року можна обмінювати за поточним курсом. Втім обмеження можливі лише у разі фальшивості або значного пошкодження купюр.
Чи можна обміняти долари 2003 року?
В США нові серії доларових купюр не анульовують старих купюр, а тому вони залишаються дійсними та не вилучаються з обігу, йдеться в U.S. Department of the Treasury.
Читайте також Найзахищеніші валюти світу: які купюри найважче підробити у 2026 році
Втім у Національному банку України роз'яснили, що за чинними правилами, банки та обмінники не мають права відмовляти в обміні іноземних банкнот лише через рік випуску чи номінал, якщо вони є законним платіжним засобом у своїй країні.
- Але якщо банкнота дуже зношена або має значні пошкодження, уповноважена установа може запропонувати здійснити так звану операцію інкасо.
- У такому випадку банкноту надсилають іноземному банку-кореспонденту для обміну на придатні купюри, а комісію за таку операцію встановлює сама фінансова установа.
Зверніть увагу! Якщо обмін відбувається з порушенням, тобто через рік випуску банкнот, НБУ закликає громадян подавати скарги для проведення перевірок. За виявлені порушення застосовуватимуться відповідні заходи.
Яка ціна долара 2003 року?
- За середнім банківським курсом, станом на 31 січня, повідомляє "Мінфін", продають долари за курсом в 43,18 гривні, а купують – за 42,65 гривні. Таким чином, купити 100 доларів 2003 року можна буде за 4 318 гривень, а продати – за 4 265 гривні.
- А за даними finance.ua, купити долар в обмінниках можна за 43,16 гривні, а продати – за 42,46 гривні. Тобто за 100 доларів потрібно буде віддати 4 316 гривень, а за продаж цих 100 доларів – 4 246 гривень.
Цікаво, що станом на 1 лютого, офіційний курс долара США складає 42,84 гривні, повідомляє НБУ.
Що відомо про долар зараз?
Долари США 2006 року, як і банкноти 2003 року випуску, є залишаються дійсними та їх можна обміняти в Україні за стандартним курсом. Рік випуску банкноти не впливає на право її обміну чи на курс.
У січні 2026 року курс євро до американського долара у банках становив близько 1,15 – 1,17 долара за 1 євро, залежно від місця обміну та часових коливань курсів. Через платіжні системи обмін може бути нижчим – близько 1,03 долара за 1 євро.
Купюри номіналом 100 доларів, які випущені у 2013 році, має 3D стрічку та мікродрук для покращення захисту. Крім того, портрет Франкліна став дещо більшим, а навколо нього зникла рамка.