Старые доллары еще в обращении: за сколько можно обменять купюры сейчас

Доллары, год выпуска которых начинается с 1914 года, считаются действительными банкнотами по сегодняшний день. То есть банкноты 1996 года или 2006 года можно обменивать по текущему курсу. Впрочем ограничения возможны только в случае фальшивости или значительного повреждения купюр.

Можно ли обменять доллары 2003 года?

В США новые серии долларовых купюр не аннулируют старых купюр, а потому они остаются действительными и не изымаются из обращения, говорится в U.S. Department of the Treasury.

Впрочем, в Национальном банке Украины разъяснили, что по действующим правилам, банки и обменники не имеют права отказывать в обмене иностранных банкнот только из-за года выпуска или номинала, если они являются законным платежным средством в своей стране.

Но если банкнота очень изношена или имеет значительные повреждения, уполномоченное учреждение может предложить осуществить так называемую операцию инкассо.

В таком случае банкноту отправляют иностранному банку-корреспонденту для обмена на пригодные купюры, а комиссию за такую операцию устанавливает само финансовое учреждение.

Обратите внимание! Если обмен происходит с нарушением, то есть через год выпуска банкнот, НБУ призывает граждан подавать жалобы для проведения проверок. За выявленные нарушения будут применяться соответствующие меры.

Какова цена доллара 2003 года?

По среднему банковскому курсу, по состоянию на 31 января, сообщает "Минфин", продают доллары по курсу в 43,18 гривны, а покупают – за 42,65 гривны. Таким образом, купить 100 долларов 2003 года можно будет за 4 318 гривен, а продать – за 4 265 гривны.

А по данным finance.ua, купить доллар в обменниках можно за 43,16 гривны, а продать – за 42,46 гривны. То есть за 100 долларов нужно будет отдать 4 316 гривен, а за продажу этих 100 долларов – 4 246 гривен.

Интересно, что по состоянию на 1 февраля, официальный курс доллара США составляет 42,84 гривны, сообщает НБУ.

Что известно о долларе сейчас?