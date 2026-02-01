Старые доллары еще в обращении: за сколько можно обменять купюры сейчас
- Долларовые банкноты, начиная с 1914 года, остаются действительными и могут быть обменены по текущему курсу, если они не фальшивые или значительно повреждены.
- Средний курс обмена доллара по состоянию на 31 января составляет 43,18 гривны для продажи и 42,65 гривны для покупки.
Доллары, год выпуска которых начинается с 1914 года, считаются действительными банкнотами по сегодняшний день. То есть банкноты 1996 года или 2006 года можно обменивать по текущему курсу. Впрочем ограничения возможны только в случае фальшивости или значительного повреждения купюр.
Можно ли обменять доллары 2003 года?
В США новые серии долларовых купюр не аннулируют старых купюр, а потому они остаются действительными и не изымаются из обращения, говорится в U.S. Department of the Treasury.
Впрочем, в Национальном банке Украины разъяснили, что по действующим правилам, банки и обменники не имеют права отказывать в обмене иностранных банкнот только из-за года выпуска или номинала, если они являются законным платежным средством в своей стране.
- Но если банкнота очень изношена или имеет значительные повреждения, уполномоченное учреждение может предложить осуществить так называемую операцию инкассо.
- В таком случае банкноту отправляют иностранному банку-корреспонденту для обмена на пригодные купюры, а комиссию за такую операцию устанавливает само финансовое учреждение.
Обратите внимание! Если обмен происходит с нарушением, то есть через год выпуска банкнот, НБУ призывает граждан подавать жалобы для проведения проверок. За выявленные нарушения будут применяться соответствующие меры.
Какова цена доллара 2003 года?
- По среднему банковскому курсу, по состоянию на 31 января, сообщает "Минфин", продают доллары по курсу в 43,18 гривны, а покупают – за 42,65 гривны. Таким образом, купить 100 долларов 2003 года можно будет за 4 318 гривен, а продать – за 4 265 гривны.
- А по данным finance.ua, купить доллар в обменниках можно за 43,16 гривны, а продать – за 42,46 гривны. То есть за 100 долларов нужно будет отдать 4 316 гривен, а за продажу этих 100 долларов – 4 246 гривен.
Интересно, что по состоянию на 1 февраля, официальный курс доллара США составляет 42,84 гривны, сообщает НБУ.
Что известно о долларе сейчас?
Доллары США 2006 года, как и банкноты 2003 года выпуска, остаются действительными и их можно обменять в Украине по стандартному курсу. Год выпуска банкноты не влияет на право ее обмена или на курс.
В январе 2026 года курс евро к американскому доллару в банках составлял около 1,15 – 1,17 доллара за 1 евро, в зависимости от места обмена и временных колебаний курсов. Через платежные системы обмен может быть ниже – около 1,03 доллара за 1 евро.
Купюры номиналом номиналом 100 долларов, выпущенные в 2013 году, имеет 3D ленту и микропечать для улучшения защиты. Кроме того, портрет Франклина стал несколько больше, а вокруг него исчезла рамка.