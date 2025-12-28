Дійсні чи ні: що не можна робити з доларами 1996 року
- Долари 1996 року залишаються законними платіжними засобами.
- Долари старого дизайну, включаючи 1996 року, мають елементи захисту, такі як водяні знаки та фарба, що змінює колір.
Всі дизайни Федеральної резервної системи залишаються законними платіжними засобами, незалежно від того, коли вони були випущені. Така політика США поширюється на всі номінали банкнот з 1914 року по теперішній час, враховуючи долари 1996 року.
Чи є долари 1996 року законним платіжним засобом?
Річ у тім, що в окремих країнах можуть діяти різні правила обміну валют або власна політика щодо політики іноземних грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на The U.S. Currency Education Program.
Зокрема в США не існує закону, який би зобов'язував приватний бізнес, чи фізосіб приймати банкноти або монети як оплату за товари чи послуги.
Водночас доларові банкноти старого дизайну не є недійсними. Їх оновлювали насамперед для зручності використання та підвищення рівня захисту. Тобто такі елементи захисту, які були в доларах 1996 року, як-от водяні знаки та фарба, що змінює колір, довели свою ефективність та були вдосконалені.
Відтак для перевірки справжності 100-доларових банкнот, випущених у період з 1996 до 2013 року, фахівці радять звернути увагу на кілька ознак:
- Варто провести пальцем по поверхні купюри, щоб відчути рельєфний друк, нахилити банкноту та перевірити зміну кольору цифри 100 у правому нижньому куті, а також піднести її до світла, щоб побачити водяний знак і захисну нитку.
- На справжніх банкнотах мають бути вбудовані червоні та сині захисні волокна, а також мікродрук у цифрі в лівому нижньому куті та на лацкані піджака Бенджаміна Франкліна. Для розгляду дрібних деталей може знадобитися збільшуване скло.
Зауважте! В НБУ нагадують, що уповноваженим установам в Україні заборонено обмежувати номінал і рік емісії доларових банкнот. Тобто долари 1996 року обмінники повинні обмінювати відповідно до поточного курсу.
Які купюри долара краще купувати?
В Idea Bank пояснюють, що легше здавати долари новішого дизайну, бо вони легше проходять через банки та обмінні пункти.
Натомість обирати номінали доларів варто залежно від планів:
- Для подорожей чи повсякденних розрахунків – дрібні купюри від 1 до 20 доларів, оскільки ними зручніше розраховуватися в магазинах, кафе чи транспорті.
- Для великих платежів або зберігання – 50 та 100 доларів, що займають менше місця та краще зберігають цінність.
Попри те, що усі банкноти доларів США приймають, варто звертати увагу на стан: в обміні чи прийомі можуть відмовити у разі сильного зносу, розривів, великих плям чи інших пошкоджень, які ускладнюють ідентифікацію.
Чи дійсні долари 2006 року?
Крім 1996 року, банкноти номіналом 100 доларів 2006 року є також дійсним платіжним засобом й підлягають обміну. Навіть якщо номінали старішого дизайну, ці купюри не втрачають юридичну силу.
Водночас при обміні курс може відрізнятися від поточного, адже часто такою є внутрішня політика фінансових установ, які можуть пропонувати нижчі ставки за купюри старого зразка або застосовувати комісію.
Загалом для успішного обміну банкнот важливо, щоб вони були в доброму стані та без серйозних пошкоджень. Сильний знос, плями та інші дефекти можуть призвести до відмови у прийомі або ж застосувати до купюри процес інкасо.