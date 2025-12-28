Действительные или нет: что нельзя делать с долларами 1996 года
- Доллары 1996 года остаются законными платежными средствами.
- Доллары старого дизайна, включая 1996 года, имеют элементы защиты, такие как водяные знаки и краска, меняющая цвет.
Все дизайны Федеральной резервной системы остаются законными платежными средствами, независимо от того, когда они были выпущены. Такая политика США распространяется на все номиналы банкнот с 1914 года по настоящее время, включая доллары 1996 года.
Являются ли доллары 1996 года законным платежным средством?
Дело в том, что в отдельных странах могут действовать различные правила обмена валют или собственная политика в отношении политики иностранных денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на The U.S. Currency Education Program.
В частности, в США не существует закона, который бы обязывал частный бизнес, или физлиц принимать банкноты или монеты в качестве оплаты за товары или услуги.
В то же время долларовые банкноты старого дизайна не являются недействительными. Их обновляли прежде всего для удобства использования и повышения уровня защиты. То есть такие элементы защиты, которые были в долларах 1996 года, например водяные знаки и краска, меняющая цвет, доказали свою эффективность и были усовершенствованы.
Поэтому для проверки подлинности 100-долларовых банкнот, выпущенных в период с 1996 до 2013 года, специалисты советуют обратить внимание на несколько признаков:
- Стоит провести пальцем по поверхности купюры, чтобы почувствовать рельефную печать, наклонить банкноту и проверить изменение цвета цифры 100 в правом нижнем углу, а также поднести ее к свету, чтобы увидеть водяной знак и защитную нить.
- На настоящих банкнотах должны быть встроены красные и синие защитные волокна, а также микропечать в цифре в левом нижнем углу и на лацкане пиджака Бенджамина Франклина. Для рассмотрения мелких деталей может понадобиться увеличительное стекло.
Обратите внимание! В НБУ напоминают, что уполномоченным учреждениям в Украине запрещено ограничивать номинал и год эмиссии долларовых банкнот. То есть доллары 1996 года обменники должны обменивать в соответствии с текущим курсом.
Какие купюры доллара лучше покупать?
В Idea Bank объясняют, что легче сдавать доллары нового дизайна, потому что они легче проходят через банки и обменные пункты.
Зато выбирать номиналы долларов стоит в зависимости от планов:
- Для путешествий или повседневных расчетов – мелкие купюры от 1 до 20 долларов, поскольку ими удобнее рассчитываться в магазинах, кафе или транспорте.
- Для крупных платежей или хранения – 50 и 100 долларов, занимающих меньше места и лучше сохраняющих ценность.
Несмотря на то, что все банкноты долларов США принимают, стоит обращать внимание на состояние: в обмене или приеме могут отказать в случае сильного износа, разрывов, больших пятен или других повреждений, которые затрудняют идентификацию.
Действительны ли доллары 2006 года?
Кроме 1996 года, банкноты номиналом 100 долларов 2006 года также являются действительным платежным средством и подлежат обмену. Даже если номиналы более старого дизайна, эти купюры не теряют юридическую силу.
В то же время при обмене курс может отличаться от текущего, ведь часто такова внутренняя политика финансовых учреждений, которые могут предлагать более низкие ставки за купюры старого образца или применять комиссию.
В общем для успешного обмена банкнот важно, чтобы они были в хорошем состоянии и без серьезных повреждений. Сильный износ, пятна и другие дефекты могут привести к отказу в приеме или же применить к купюре процесс инкассо.