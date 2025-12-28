Действительные или нет: что нельзя делать с долларами 1996 года

Все дизайны Федеральной резервной системы остаются законными платежными средствами, независимо от того, когда они были выпущены. Такая политика США распространяется на все номиналы банкнот с 1914 года по настоящее время, включая доллары 1996 года.

Являются ли доллары 1996 года законным платежным средством?

Дело в том, что в отдельных странах могут действовать различные правила обмена валют или собственная политика в отношении политики иностранных денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на The U.S. Currency Education Program.

В частности, в США не существует закона, который бы обязывал частный бизнес, или физлиц принимать банкноты или монеты в качестве оплаты за товары или услуги.

В то же время долларовые банкноты старого дизайна не являются недействительными. Их обновляли прежде всего для удобства использования и повышения уровня защиты. То есть такие элементы защиты, которые были в долларах 1996 года, например водяные знаки и краска, меняющая цвет, доказали свою эффективность и были усовершенствованы.

Поэтому для проверки подлинности 100-долларовых банкнот, выпущенных в период с 1996 до 2013 года, специалисты советуют обратить внимание на несколько признаков:

Стоит провести пальцем по поверхности купюры, чтобы почувствовать рельефную печать, наклонить банкноту и проверить изменение цвета цифры 100 в правом нижнем углу, а также поднести ее к свету, чтобы увидеть водяной знак и защитную нить.

На настоящих банкнотах должны быть встроены красные и синие защитные волокна, а также микропечать в цифре в левом нижнем углу и на лацкане пиджака Бенджамина Франклина. Для рассмотрения мелких деталей может понадобиться увеличительное стекло.

Обратите внимание! В НБУ напоминают, что уполномоченным учреждениям в Украине запрещено ограничивать номинал и год эмиссии долларовых банкнот. То есть доллары 1996 года обменники должны обменивать в соответствии с текущим курсом.

Какие купюры доллара лучше покупать?

В Idea Bank объясняют, что легче сдавать доллары нового дизайна, потому что они легче проходят через банки и обменные пункты.

Зато выбирать номиналы долларов стоит в зависимости от планов:

Для путешествий или повседневных расчетов – мелкие купюры от 1 до 20 долларов, поскольку ими удобнее рассчитываться в магазинах, кафе или транспорте.

Для крупных платежей или хранения – 50 и 100 долларов, занимающих меньше места и лучше сохраняющих ценность.

Несмотря на то, что все банкноты долларов США принимают, стоит обращать внимание на состояние: в обмене или приеме могут отказать в случае сильного износа, разрывов, больших пятен или других повреждений, которые затрудняют идентификацию.

