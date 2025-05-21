Нова військова облігація в Дії: скільки на ній можна заробити за рік

Дія повідомила про запуск нової військової облігації. Дохідність за облігаціями становить понад 16%.

Військові облігації в Дії

В Дії запустили нову облігацію – Генічеськ. Облігація отримала назву на честь міста на Херсонщині. Про це пише 24 Канал з посиланням на Дію.

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Відсоткова ставка по новій військові облігації становить 16,75%. Виплати вкладники зможуть отримати 19 серпня 2026 року. Для прикладу, придбавши 10 облігацій Генічеськ за 10 425 гривень, через рік можна отримати 12 449 гривень.

Що таке військові облігації Це інвестиційний інструмент, який використовують для підтримки державного бюджету. Військові облігації доступні громадянам України, бізнесу та іноземних інвесторів. Кошти, які залучили від облігацій, використовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальні та оборонні.



Нагадаємо, що військові облігації в Дії можна купувати з жовтня 2022 року. На сьогодні можна придбати військові облігації номіновані в гривнях з терміном погаршення від 1 до майже 3 років. Дохідність за ними становить від 14% до понад 18% річних.

До теми! Військові облігації в іноземній валюті – долари та євро – мають термін погашення в 1 рік. Дохідність за таким видом облігацій становить від 3,16% до 4,66% річних, за даними Міністерства фінансів України.