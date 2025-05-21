Новая военная облигация в Дії: сколько на ней можно заработать за год

Дія сообщила о запуске новой военной облигации. Доходность по облигациям составляет более 16%.

Военные облигации в Дії

В Дії запустили новую облигацию – Гениченск. Облигация получила название в честь города на Херсонщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Процентная ставка по новой военные облигации составляет 16,75%. Выплаты вкладчики смогут получить 19 августа 2026 года. Для примера, приобретя 10 облигаций Геническ за 10 425 гривен, через год можно получить 12 449 гривен.

Что такое военные облигации Это инвестиционный инструмент, который используют для поддержки государственного бюджета. Военные облигации доступны гражданам Украины, бизнесу и иностранным инвесторам. Средства, которые привлекли от облигаций, используются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения – социальные и оборонные.



Напомним, что военные облигации в Дії можно покупать с октября 2022 года. На сегодня можно приобрести военные облигации номинированы в гривнах со сроком погаршення от 1 до почти 3 лет. Доходность по ним составляет от 14% до более 18% годовых.

К теме! Военные облигации в иностранной валюте – доллары и евро – имеют срок погашения в 1 год. Доходность по такому виду облигаций составляет от 3,16% до 4,66% годовых, по данным Министерства финансов Украины.