Банк може відмовити в обміні валют: що українцям варто знати про купюри

Українцям можуть відмовити у прийнятті деяких купюр під час обміну валюти. Подібні правила закріплені законодавством.

Які гроші не приймають у банках

Зокрема, зношені та пошкоджені банкноти банки зобов’язані прийняти, про що йдеться на сайті Національного банку України.

Водночас вони повинні без будь-яких обмежень приймати для обміну валют зношені банкноти, які не мають ознак підроблення, а також мають ознаки зношення або пошкодження: потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути.

Крім того, касові працівники банківських установ повинні без обмежень приймати банкноти з ознаками значного зношення або пошкодження, які не мають ознак підроблення та які:

зберегли цілу частину площею не менше ніж 55% своєї початкової площі; розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти.

Пошкоджені банкноти, складені з двох або більше частин, банки зобов’язані вилучати з обігу і приймати на дослідження. За результатами досліджень, клієнтам відшкодовується відповідна сума грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми і платіжними.

Якщо банкноти будуть визнані підробленими або пошкодженими під час надзвичайного режиму, то їх буде вилучено з обігу без відшкодування їх вартості.

Таким чином, банки не можуть обміняти банкноти, які є фальшивими. Крім того, банк не здійснює звичайний обмін банкнот, складених із двох або більше частин.

Нагадаємо, що пошкодженя купюри можуть прийняти на інкасо. Це спеціальна процедура заміни через іноземний банк. Водночас через старий дизайн банкнот українцям не відмовлять в обміні валют.