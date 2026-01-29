Один з найбільших німецьких банків обшукали через російського олігарха
- Обшуки в офісах Deutsche Bank відбулися в рамках розслідування відмивання грошей, імовірно пов'язаного з російським олігархом Романом Абрамовичем.
- Deutsche Bank підтвердив свою співпрацю зі слідством, а адвокат Абрамовича заперечив будь-які звинувачення.
Відбулися обшуки офісів одного з найбільших німецьких банків – Deutsche Bank. Ця процедура здійснювалася в рамках розслідування справи про відмивання грошей.
Що відомо про обшуки в Deutsche Bank?
Імовірно, до цієї справи причетний російський олігарх – Роман Абрамович, повідомляє Reuters.
Читайте також Подорожчав на понад 1000 доларів за місяць: ціна на цей метал росте майже щодня
У минулому Deutsche Bank підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які, за результатами розслідування, підозрюються у відмиванні грошей,
– йдеться у коментарі прокуратури Франкфурта для Reuters.
Щобільше, проведення цих пошуків підтвердили і представники банку. Вони також зазначили, що Deutsche Bank активно співпрацює зі слідством.
Цікаво! Як відомо зараз, приблизно 30 слідчих у цивільному одязі увійшли до штаб-квартири банку в центрі Франкфурта о 10 ранку вчора.
Нагадаємо, Роман Абрамович перебуває в санкційному списку ЄС ще з весни 2022 року. Теперішні обшуки пов'язані саме з діяльністю компаній, які належать цьому російському олігарху, повідомляє Der Spiegel.
Адвокат Абрамовича прокоментував ситуацію. Він вказав, що не має жодної інформації щодо обшуків. Також представник російського олігарха назвав звинувачення неправдивими, адже Абрамович: "завжди діяв відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства".
Що важливо знати про діяльність Deutsche Bank?
Обшуки відбулися за день до того, як Deutsche Bank має оприлюднити результати своєї діяльності за 2025 рік. Аналітики раніше вказували, що торік банк, імовірно, отримав найбільший чистий прибуток, починаючи з 2007 року.
Ще в січня 2017 року Deutsche Bank погодився виплатити регуляторам США та Великої Британії значні штрафи Тоді ця сума склала – 630 мільйонів доларів. Річ у тім, що Deutsche Bank був помічений за укладанням штучних угод між Москвою, Лондоном та Нью-Йорком. Саме ці домовленості сприяли відмиванню 10 мільярдів доларів з Росії.
А в липні 2025 року Deutsche Bank погодив кредит "Метінвесту" Ріната Ахметова. Його загальна сума склала – 23,6 мільйона євро. Ці гроші мали сприяти розвитку підприємства в Кривому Розі.