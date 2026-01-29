Один из крупнейших немецких банков обыскали из-за российского олигарха

Состоялись обыски офисов одного из крупнейших немецких банков Deutsche Bank. Эта процедура осуществлялась в рамках расследования дела об отмывании денег.

Что известно об обысках в Deutsche Bank?

Вероятно, к этому делу причастен российский олигарх – Роман Абрамович, сообщает Reuters.

В прошлом Deutsche Bank поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, по результатам расследования, подозреваются в отмывании денег,

– говорится в комментарии прокуратуры Франкфурта для Reuters.

Более того, проведение этих поисков подтвердили и представители банка. Они также отметили, что Deutsche Bank активно сотрудничает со следствием.

Интересно! Как известно сейчас, примерно 30 следователей в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру банка в центре Франкфурта в 10 утра вчера.

Напомним, Роман Абрамович находится в санкционном списке ЕС еще с весны 2022 года. Нынешние обыски связаны именно с деятельностью компаний, принадлежащих этому российскому олигарху, сообщает Der Spiegel.

Адвокат Абрамовича прокомментировал ситуацию. Он указал, что не имеет никакой информации относительно обысков. Также представитель российского олигарха назвал обвинения ложными, ведь Абрамович: "всегда действовал в соответствии с действующим национальным и международным законодательством".

Что важно знать о деятельности Deutsche Bank?