Один из крупнейших немецких банков обыскали из-за российского олигарха
- Обыски в офисах Deutsche Bank состоялись в рамках расследования отмывания денег, предположительно связанного с российским олигархом Романом Абрамовичем.
- Deutsche Bank подтвердил свое сотрудничество со следствием, а адвокат Абрамовича отрицает любые обвинения.
Состоялись обыски офисов одного из крупнейших немецких банков Deutsche Bank. Эта процедура осуществлялась в рамках расследования дела об отмывании денег.
Что известно об обысках в Deutsche Bank?
Вероятно, к этому делу причастен российский олигарх – Роман Абрамович, сообщает Reuters.
Читайте также Подорожал более чем на 1000 долларов за месяц: цена на этот металл растет почти каждый день
В прошлом Deutsche Bank поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, по результатам расследования, подозреваются в отмывании денег,
– говорится в комментарии прокуратуры Франкфурта для Reuters.
Более того, проведение этих поисков подтвердили и представители банка. Они также отметили, что Deutsche Bank активно сотрудничает со следствием.
Интересно! Как известно сейчас, примерно 30 следователей в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру банка в центре Франкфурта в 10 утра вчера.
Напомним, Роман Абрамович находится в санкционном списке ЕС еще с весны 2022 года. Нынешние обыски связаны именно с деятельностью компаний, принадлежащих этому российскому олигарху, сообщает Der Spiegel.
Адвокат Абрамовича прокомментировал ситуацию. Он указал, что не имеет никакой информации относительно обысков. Также представитель российского олигарха назвал обвинения ложными, ведь Абрамович: "всегда действовал в соответствии с действующим национальным и международным законодательством".
Что важно знать о деятельности Deutsche Bank?
Обыски прошли за день до того, как Deutsche Bank должен обнародовать результаты своей деятельности за 2025 год. Аналитики ранее указывали, что в прошлом году банк, вероятно, получил наибольшую чистую прибыль, начиная с 2007 года.
Еще в январе 2017 года Deutsche Bank согласился выплатить регуляторам США и Великобритании значительные штрафы Тогда эта сумма составила – 630 миллионов долларов. Дело в том, что Deutsche Bank был замечен за заключением искусственных сделок между Москвой, Лондоном и Нью-Йорком. Именно эти договоренности способствовали отмыванию 10 миллиардов долларов из России.
А в июле 2025 года Deutsche Bank согласовал кредит "Метинвесту" Рината Ахметова. Его общая сумма составила – 23,6 миллиона евро. Эти деньги должны были способствовать развитию предприятия в Кривом Роге.