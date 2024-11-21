США планують списати багатомільярдний борг України: про яку суму йдеться

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена оголосила про списання частини боргів України. Відповідну заяву уже подали на розгляд до Конгресу США.

США спишуть борг України

Адміністрація Джозефа Байдена заявила про списання боргів України на 4,7 мільярда доларів. Відповідну заяву зробив представник Державного департаменту США Меттью Міллер. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про списання боргів, які Україна отримала через кредити від США. Крім того, додали що це рішення ухвалили, аби забезпечити максимальну підтримку України у її війні проти Росії перед завершенням терміну повноважень чинної адміністрації.

Нагадаємо, що фінансовий законопроєкт, яких схвалили у Конгресі США у квітні, передбачав понад 9,4 мільярда кредитів для України. Ця сума включає економічну та бюджетну підтримку для офіційного Києва.

Водночас Міллер заявив, що у Конгресі можуть не підтримати ініціативу Байдена. При цьому більшість сенаторів обох партій підтримують допомогу Україні.