Скільки Україна заборгувала МВФ

За офіційними даними Міжнародного валютного фонду, на 30 вересня 2026 року непогашені кредити України становили понад 10,69 мільярда спеціальних прав запозичення (СПЗ), що еквівалентно приблизно 14,5 мільярда доларів. До слова, це 8,7% від загальної суми боргів усіх країн перед організацією.

Для порівняння: очолює світовий рейтинг Аргентина, яка має такі зобов'язання на 41,97 мільярда СПЗ (57,1 мільярда доларів), тоді як Пакистан, який посідає третю сходинку, – 7,99 мільярда СПЗ (10,9 мільярда доларів). До п'ятірки найбільших позичальників також входять Єгипет із 7,86 мільярда СПЗ (10,7 мільярда доларів) та Еквадор із 7,08 мільярда СПЗ (9,6 мільярда доларів).

Зауважте! Наведені суми не відображають загальний держборг окремих країн, а стосуються лише коштів, що необхідно повернути МВФ. До того ж він публікує показники у власній розрахунковій одиниці, вартість якої визначають кошиком валют.

До слова, раніше Національний банк України оприлюднив проміжні підсумки пом'якшення валютних обмежень. Відповідний аналіз провели в межах зобов'язань України за меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ, а партнери підтвердили успішне виконання цієї вимоги. Зокрема, регулятору вдалося розширити можливості для бізнесу та населення без суттєвого тиску на валютний ринок і міжнародні резерви.

Нагадаємо, надання нових траншів передбачає проведення погоджених реформ: перед виділенням чергових коштів експерти оцінюють прогрес країни за програмою співпраці, а остаточне рішення ухвалює Виконавча рада організації.