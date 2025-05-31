Яка головна причина росту держборгу США

Одною із основних причин, чому державний борг США продовжує рости, є ставка Федеральної резервної, пояснив фінансовий аналітик та член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також "Щось гірше за рецесію": мільярдер Рей Даліо розкрив виклики, які його турбують найбільше

За його словами, якщо глянути на динаміку державного боргу США, можна чітко прослідкувати, коли він зростав. Це відбувалося після криз. Тоді з'являлися так звані "вертольотні гроші" у зв'язку з пом'якшенням від ФРС.

Таким чином, уряд витрачає більше, аніж отримує від податків. Це називається активною стимулюючою політикою, коли ставки нульові. Всі беруть кредити та позики, а витрати покриває держава,

– зазначив Шевчишин.

Що таке ФРС ФРС виконує роль центробанку США. ЇЇ головна мета – зебезпечити стабільність фінансової системи. ФРС відповідає за здійснення монетарної політики й може підвищувати та понижувати відсоткову ставку. Рівень відсоткової ставки ФРС впливає на фінансові ринки.

Що ще стимулює зростання боргу США

Окрім ставок ФРС, друга причина зростання держборгу, на думку експерта, – це активні соціальні соцпрограми, які проводять США. До них зокрема можна віднести "Обамакеєр" – доступне медичне страхування, для тих, хто раніше його не мав. Також це різні соціальні проєкти, стимулювання пільгових кредитів й тому подібне.

До того ж президент США Дональд Трамп зараз хоче знизити податки, що лише збільшить державний борг.

Трамп пропонує знизити податки. А за кошт чого це відбуватиметься? Звичайно, що за рахунок надходжень або за рахунок цих нових залучень, тобто нового боргу. Крім того, зростають витрати на оборону,

– додав Шевчишин.

Важливо! Обслуговування боргу також стає складнішим. Розміщення нових облігацій починає "приторможуватися", оскільки деякі країни на тлі торгової війни Трампа продають облігації. США їх викупляє, знову ж таки за рахунок боргу.