Какова главная причина роста госдолга США

Одной из основных причин, почему государственный долг США растет, является ставка Федеральной резервной, объяснил финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала.

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По его словам, если взглянуть на динамику государственного долга США, можно четко проследить, когда он рос. Это происходило после кризисов. Тогда появлялись так называемые "вертолетные деньги" в связи со смягчением от ФРС.

Таким образом, правительство тратит больше, чем получает от налогов. Это называется активной стимулирующей политикой, когда ставки нулевые. Все берут кредиты и займы, а расходы покрывает государство,

– отметил Шевчишин.

Что такое ФРС ФРС выполняет роль центробанка США. Ее главная цель – обеспечить стабильность финансовой системы. ФРС отвечает за осуществление монетарной политики и может повышать и понижать процентную ставку. Уровень процентной ставки ФРС влияет на финансовые рынки.

Что еще стимулирует рост долга США

Кроме ставок ФРС, вторая причина роста госдолга, по мнению эксперта, – это активные социальные соцпрограммы, которые проводят США. К ним в частности можно отнести "Обамакеер" – доступное медицинское страхование, для тех, кто раньше его не имел. Также это различные социальные проекты, стимулирования льготных кредитов и тому подобное.

К тому же президент США Дональд Трамп сейчас хочет снизить налоги, что только увеличит государственный долг.

Трамп предлагает снизить налоги. А за счет чего это будет происходить? Конечно, что за счет поступлений или за счет этих новых привлечений, то есть нового долга. Кроме того, растут расходы на оборону,

– добавил Шевчишин.

Важно! Обслуживание долга также становится сложнее. Размещение новых облигаций начинает "притормаживаться", поскольку некоторые страны на фоне торговой войны Трампа продают облигации. США их выкупает, опять же за счет долга.