У Росії все частіше говорять про фінансові проблеми. Зокрема, у Мінфіні держави-агресорки розповіли про ситуацію з державним боргом та поділилися "очікуваннями" щодо подальших змін.

Ситуацію прокоментувала заступниця міністра фінансів Росії Ірина Окладнікова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Росії зростає сума д ержавного боргу

Російська чиновниця заявила, що наразі обсяг державного боргу становить 22,8 трильйона рублів. Тобто це 14,9% ВВП держави-агресорки. За її словами, що у поточних реаліях суму державного боргу буде лише зростати.

У червні 2023 року Китай та Росія встановили рекорд , оскільки двосторонній обсяг торгівлі між цими державами склав майже 21 мільярд доларів.

Державний борг Росії безперервно зростає останні 4 роки:

У 2019 році ця сума становила 9 трильйонів рублів;

За 2020 рік розмір боргу зріс до 10 трильйонів рублів ;

; Тоді як у 2022 році вже йшлося про 18,8 трильйона рублів.

Це безнадійна ситуація, ми повинні це робити, тому що в нас зростає видаткова частина. Тому ми нарощуватимемо борг, але намагатимемося залишатися в безпечних межах,

– додала Ірина Окладнікова.

Заступниця очільника Мінфіну держави-агресорки також наголосила, що безпечним рівнем державного боргу буде частка до 20% ВВП країни. Мовляв, навіть у песимістичній ситуації Росія не може переступати цю межу.

Нагадаємо, що з серпня 2023 року Росія планує скоротити обсяги експорту власної нафти. Це один з обов'язків росіян у рамках домовленостей з Саудівською Аравією. У результаті ціни на нафту можуть істотно зрости.