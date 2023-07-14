Для Кремля відносини з Китаєм відіграють вкрай важливе значення. Особливо після початку повномасштабного нападу Росії на Україну у лютому 2022 року, оскільки будь-які зв'язки з агресором стали токсичними.

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Китай та Росія встановили новий рекорд

За червень 2023 року обсяги економічної співпраці між Китаєм та Росією досягли рекордних 20,83 мільярда доларів. Зокрема, імпорт російських товарів до Піднебесної зріс на 15,7% до 11,28 мільярда доларів.

Крім того, Китай є найбільшим у світі імпортером нафти. Тому у країні зберігається попит на енергоносії. Йдеться про вугілля та нафту. Водночас китайський експорт в Росії зріс майже на 91% до 9,55 мільярда доларів. Проте вказують, що темпи зростання впали, якщо порівнювати з травневими 144%.

До теми! Китай активно купує сировину в Ірану. Підсанкційна країна збільшила експорт нафти за травень – червень до рекордного рівня.

У Кремлі саме Китай та Індію сприймають, як головних партнерів на ринку нафти. До того ж на початку 2023 року російський диктатор Володимир Путін анонсував план щодо збільшення двосторонньої торгівлі з Піднебесною до 200 мільярдів доларів на рік.

Паралельно у Європі підкреслили необхідність максимально знизити ризики для своїх економік, які можуть спричинити відносини з Китаєм