В России все чаще говорят о финансовых проблемах. В частности, в Минфине государства-агрессора рассказали о ситуации с государственным долгом и поделились "ожиданиями" по дальнейшим изменениям.

Ситуацию прокомментировала заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Об этом сообщают российские СМИ.

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В России растет сумма гос долга

Российская чиновница заявила, что в настоящее время объем государственного долга составляет 22,8 триллиона рублей. То есть это 14,9% ВВП государства-агрессора. По ее словам, в текущих реалиях сумма государственного долга будет только расти.

В июне 2023 года Китай и Россия установили рекорд , поскольку двусторонний объем торговли между этими государствами составил почти

Государственный долг России непрерывно растет последние 4 года:

В 2019 году эта сумма составила 9 триллионов рублей;

За 2020 год размер долга вырос до 10 триллионов рублей ;

; Тогда как в 2022 году речь уже шла о 18,8 триллиона рублей.

Это безнадежная ситуация, мы должны это делать, потому что у нас растет расходная часть. Поэтому мы будем наращивать долг, но постараемся оставаться в безопасных пределах,

– добавила Ирина Окладникова.

Замглавы Минфина государства-агрессора также подчеркнула, что безопасным уровнем государственного долга будет доля до 20% ВВП стран и. Мол, даже в пессимистической ситуации Россия не может переступать этот предел.

Напомним, что с августа 2023 года Россия планирует сократить объемы экспорта нефти. Это одна из обязанностей россиян в рамках договоренностей с Саудовской Аравией. В результате цены на нефть могут существенно возрасти.