Якою буде ситуація посеред жовтня

Інтерес до гривневих депозитів може залишатися високим навіть без подальшого підвищення ставок, адже основний етап осіннього перегляду програм уже позаду. Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв у коментарі для 24 Каналу припустив, що фінустанови зосередяться насамперед на зручності та зрозумілості своїх пропозицій.

Та й для вкладників дедалі більшого значення набувають умови розміщення коштів: одні можуть віддавати перевагу короткостроковим депозитам на 3 – 6 місяців, тоді як інші цінуватимуть можливість оформити їх дистанційно. Важливими залишатимуться й додаткові бонуси, простота продовження договору та змога керувати заощадженнями зі смартфона.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Нині ця зручність набуває суто практичного значення. Коли роботу транспорту, підприємств чи банківських відділень тимчасово порушують атаки, можливість дистанційно контролювати власні гроші стає окремою цінністю.

До слова, середня дохідність гривневих депозитів залежно від строку розміщення коштів, імовірно, залишатиметься в межах 14 – 15% річних. Водночас окремі банківські програми, зокрема з бонусами для нових клієнтів або за дистанційне оформлення, можуть пропонувати підвищені ставки до 17 – 17,5%.

Водночас на рішення українців впливатимуть і ризики прискорення інфляції. Через російські обстріли енергетики та інфраструктури бізнес змушений більше витрачати на автономне живлення, логістику й безпеку, що згодом може позначитися на цінах. За таких умов збереження купівельної спроможності заощаджень ставатиме одним із пріоритетів населення.

Окрім того, гривневі депозити матимуть перевагу у вигляді передбачуваної дохідності протягом визначеного строку. За відносної стабільності валютного ринку вони можуть стати альтернативою поспішній купівлі доларів чи євро, особливо в періоди підвищеного попиту, коли значна різниця між курсами купівлі та продажу готівки призводить до додаткових витрат.

Нагадаємо, на початку жовтня американська валюта встановила новий історичний максимум в Україні: офіційний курс долара, за даними НБУ, перетнув "психологічну позначку", сягнувши 45,06 гривні.