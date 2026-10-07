Чи можна забрати гроші зі строкового депозиту раніше

Насамперед потрібно розрізняти вклад на вимогу та строковий депозит. За вкладом на вимогу банк зобов'язаний видати кошти або їх частину на першу вимогу клієнта, розповідають у Нацбанку. Натомість строковий вклад передбачає повернення грошей після завершення визначеного договором періоду.

Тому просто звернутися до банку та вимагати достроково повернути строковий депозит можна не в кожному випадку. Національний банк пояснює, що дострокове повернення строкового вкладу можливе лише тоді, коли така можливість передбачена договором із банком. Якщо відповідного пункту немає, кошти мають бути повернуті після завершення строку депозиту.

Зверніть увагу! Це правило важливо перевірити ще до відкриття депозиту. Адже два вклади з однаковою ставкою та строком можуть мати різні умови дострокового розірвання: один банк може дозволяти забрати кошти раніше, а інший – ні.

При цьому можливість дострокового повернення не означає, що вкладник обов'язково збереже початкову дохідність. Умови договору можуть передбачати перерахунок уже нарахованих відсотків за нижчою ставкою.

Національний банк вимагає, щоб клієнту надавали інформацію про наслідки дострокового розірвання депозиту, зокрема про ставку, яка застосовуватиметься в такому випадку, та порядок перерахунку нарахованих відсотків.

Важливо! Тобто перед оформленням депозиту варто звернути увагу не лише на цифру в рекламній пропозиції, наприклад 15% чи 17% річних. Не менш важливо знати, скільки відсотків вкладник фактично отримає, якщо гроші знадобляться раніше.

Як зміниться дохід вкладника при достроковому розірванні

Найпоширеніший наслідок дострокового повернення строкового депозиту – зменшення суми відсотків. Якщо за договором передбачений перерахунок, банк може застосувати спеціальну ставку за фактичний період перебування коштів на депозиті.

Наприклад, клієнт розмістив 100 тисяч гривень на рік під 15% річних, але через кілька місяців вирішив забрати кошти. Якщо умовами договору передбачений перерахунок відсотків, банк не обов'язково виплатить дохід за всією початковою ставкою.

Зверніть увагу! Конкретний механізм залежить від договору: це може бути нижча ставка для дострокового розірвання, перерахунок доходу за весь період або інша передбачена умовами схема. Саме тому НБУ вимагає, щоб інформація про ставку та порядок такого перерахунку була доведена до клієнта.

Також не варто плутати дострокове розірвання депозиту з частковим зняттям коштів. Якщо банк дозволяє забирати частину грошей протягом строку дії вкладу, відповідні обмеження – мінімальна сума, кількість операцій або інші умови – також мають бути зазначені в договорі.

У деяких випадках клієнту потрібно заздалегідь повідомити банк про бажання достроково розірвати депозит. Порядок такого звернення визначається умовами договору та правилами банку. НБУ також передбачає процедуру подання заяви на дострокове розірвання договору або повернення частини вкладу, якщо це передбачено договором.

Важливо! Тому якщо гроші можуть знадобитися терміново, перед відкриттям депозиту варто перевірити щонайменше чотири речі: чи дозволене дострокове повернення, яку ставку застосують після розірвання, як перерахують уже нараховані відсотки та чи можливе часткове зняття.

Головний висновок простий: дострокове зняття коштів зі строкового депозиту може бути можливим, але це не гарантує збереження початкової дохідності. Якщо ж договором дострокове повернення не передбачене, забрати гроші раніше завершення строку вкладу за власною вимогою вкладник не може.

До речі, у "Монобанку" можуть змінитися умови проведення карткових переказів, ініційованих через мобільний застосунок. Йдеться про додаткову комісію в розмірі 0,5% від суми операції – починаючи з неділі, 18 жовтня.