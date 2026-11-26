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Яких пропозицій чекати на початку зими

Упродовж наступного тижня, 30 листопада – 6 грудня, істотних змін відсоткових ставок не очікується, розповів для 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв. Саме тому, за його прогнозом:

середня дохідність гривневих вкладів залежно від терміну розміщення коштів залишатиметься в межах 14,5 – 15,5% річних ;

; тоді як максимальна за окремими програмами не перевищуватиме 17 – 17,5%.

Грудень традиційно є особливим місяцем для заощаджень: після листопадових розпродажів поступово зростатимуть витрати на різдвяно-новорічні свята, подарунки та повсякденні потреби. Відтак частина українців може залишати вільні гроші на поточних рахунках, відкладаючи рішення про оформлення депозиту.

Натомість для фінустанов це стане додатковим стимулом запропонувати клієнтам привабливіші умови. Зокрема, експерт припускає появу спеціальних акцій із підвищеними відсотковими ставками, які діятимуть протягом обмеженого часу.

Найбільш популярними залишатимуться гривневі депозити терміном на 3 – 6 місяців. Для вкладників вони можуть стати оптимальним варіантом поєднання достатньо високої дохідності та помірного терміну розміщення коштів– прогнозує розвиток подій Дмитро Замотаєв.

Особливо актуальними такі вклади будуть на межі років: громадяни зможуть зафіксувати нинішні умови на перші місяці прийдешнього 2027 року – незалежно від подальших змін на ринку. Фактично це стане своєрідним "містком" між завершенням грудня та фінансовими планами на майбутнє.

Чи можуть депозити захистити від інфляції

За підсумками жовтня річна інфляція в Україні становила 11%, а від початку року споживчі ціни зросли на 10,3%. За таких умов гривневі вклади залишаються одним із доступних інструментів часткової компенсації втрат від знецінення грошей.

До того ж у листопаді місячна інфляція може сповільнитися до 0,7 – 1,2%. Якщо офіційна статистика підтвердить ці очікування, за незмінних відсоткових ставок перспективи збереження купівельної спроможності накопичень покращаться.

Окрім того, на початку грудня ситуація на валютному ринку, ймовірно, залишатиметься досить прогнозованою. На цьому тлі депозити в національній валюті з фіксованою дохідністю можуть зберегти свою привабливість порівняно із купівлею доларів чи євро, особливо якщо таке рішення продиктоване емоціями.

До слова, напередодні свят Дмитро Замотаєв радить усе ж чітко розмежувати бюджет на поточні витрати та суму, яку можна довірити банку. Річ у тім, що навіть висока прибутковість не компенсує незручностей, якщо гроші знадобляться терміново, а договір не передбачатиме їхнього дострокового повернення.