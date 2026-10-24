Відсотки за депозитом в Україні оподатковуються: скільки отримає вкладник насправді

Які податки сплачують із відсотків за депозитом

Так, відсотки, які фізична особа отримує за гривневим банківським депозитом, оподатковуються в Україні. Станом на жовтень 2026 року з такого доходу утримують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 5%. Відповідні правила передбачені Податковим кодексом України.

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Зверніть увагу! Таким чином, загальне податкове навантаження на відсотковий дохід становить 23%. Водночас податки нараховують саме на отримані відсотки, а не на всю суму коштів, яку вкладник розмістив у банку.

Наприклад, якщо за період дії депозиту банк нарахував клієнту 10 000 гривень відсотків, сума ПДФО становитиме 1 800 гривень, а військового збору – 500 гривень. Після сплати податків вкладник отримає 7 700 гривень чистого доходу.

Важливо! Враховуйте ці утримання під час вибору депозитної програми. Зазначена в рекламі банку процентна ставка не обов'язково відображає суму, яку клієнт фактично отримає після оподаткування.

Хто сплачує податки та чи потрібно подавати декларацію

Зазвичай вкладнику не потрібно самостійно розраховувати та перераховувати податки з відсотків за банківським депозитом. Відповідно до пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України, банк, який нараховує відсотки, виконує функції податкового агента.

Зверніть увагу! Це означає, що фінансова установа утримує належні суми податків під час нарахування доходу та перераховує їх до бюджету. Відсотковий дохід остаточно оподатковується податковим агентом під час нарахування.

Отже, фізична особа, яка отримує відсотки за звичайним гривневим депозитом в українському банку, як правило, отримує вже оподаткований дохід. Окремо подавати декларацію лише через такі відсотки зазвичай не потрібно.

Важливо! Водночас порядок декларування може відрізнятися для інших видів доходів, зокрема отриманих за кордоном або від осіб, які не є податковими агентами. Тому в кожній конкретній ситуації варто враховувати джерело надходження коштів і вимоги Податкового кодексу України.

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