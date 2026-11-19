Adv

Яких пропозицій чекати перед святами

Як розповів 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, очікувати загального підвищення ставок наразі не варто. Найімовірніше, фінустанови зосередяться на створенні привабливих депозитних продуктів, зважаючи на власні потреби в залученні строкових коштів, рівень ліквідності та конкурентне середовище. Тож наприкінці осені:

середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення коштів залишатимуться в межах 14,5 – 15,5% річних ;

; тоді як максимальна дохідність за окремими акційними, бонусними та спеціальними програмами може сягати навіть 17 – 17,5% річних.

Експерт припустив, що напередодні свят на ринку може розпочатися своєрідне "полювання на вкладника": найвигідніші пропозиції матимуть обмежений термін дії, а скористатися ними можна буде за певних умов (як-от внести додаткові кошти, розмістити конкретну суму або укласти договір через мобільний застосунок).

Окрему увагу можуть приділяти депозитам терміном на 3 – 6 місяців, що здатні стати своєрідним компромісом між бажанням вкладника отримати високу дохідність і прагненням банку залучити кошти на прогнозований період– зауважив Дмитро Замотаєв.

Які переваги гривневих депозитів

За словами банкіра, додатковим аргументом на користь таких заощаджень є прискорення інфляції. За підсумками жовтня її річний показник сягнув 11%, а від початку року споживчі ціни зросли на 10,3%. За цих обставин особливої актуальності набуває якраз питання збереження купівельної спроможності грошей.

Окрім того, на тлі відносно прогнозованої ситуації на валютному ринку гривневі депозити залишатимуться вагомою альтернативою придбанню доларів. Адже спроба заробити на курсових коливаннях може не виправдати очікувань, особливо якщо кошти знадобляться вам уже напередодні зимових свят.