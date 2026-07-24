Якою буде спеціальна монета

Детальніше йдеться в плані випуску нумізматичної продукції регулятора. Тираж складе до 5 тисяч штук, а номінал – 20 гривень.

Вага дорогоцінного металу в чистоті – 62,2 грама;

натомість діаметр екземпляра – 50 міліметрів;

а категорія якості карбування – "Спеціальний анциркулейтед".

Цікаво, що новинка належатиме до серії "Українська держава", реалізацію якої Нацбанк розпочав у 2022 році. До неї вже входять пам'ятна монета "30 років Конституції України" та присвячений держсимволам комплект ("Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн").

Випуск екземплярів "До 35-річчя Незалежності України" стане ще одним нагадуванням про шлях держави та визначну дату її новітньої історії, а в обігу новинка з'явиться вже в серпні.

Нагадаємо, напередодні регулятор також презентував срібну пам'ятну монету до 250-річчя США, що Андрій Пишний назвав "знаком поваги та вдячності" в межах багаторічного партнерства. Тираж складе 3 тисячі штук, а придбати так званий сувенір всі охочі вже можуть в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку.