Десантник у лицарських обладунках: яку монету в Україні присвятили ДШВ

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Що відомо про монету

Восени 2021 року Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету "Десантно-штурмові війська", що належить до серії "Збройні сили України". Спеціальні 10 гривень викарбували зі сплаву на основі цинку, а загальний тираж склав один мільйон штук.

Випуск присвятили роду військ, який належить до сил негайного реагування та вирізняється високою маневровістю. Його призначення – швидке розгортання для проведення наступальних і штурмових операцій, прикриття окремих напрямків, охоплення противника з повітря та ведення бойових дій у його тилу.

На аверсі дизайнери зобразили емблему ДШВ ЗСУ з девізом "Завжди перші".

Натомість на реверсі представлено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках. За його спиною – напіврозкриті крила, що символізують Архангела Михаїла, небесного покровителя війська.

Нині пам'ятну монету можна придбати в різних українських нумізматичних інтернет-магазинах і на маркетплейсах за ціною орієнтовно від 120 до 350 гривень.

Який вигляд має пам'ятна монета "Десантно-штурмові війська ЗСУ" / Фото НБУ

Нагадаємо, на початку осені в Україні відзначали День воєнної розвідки, якій Нацбанк також присвятив пам'ятну монету. На 5 гривнях із нейзильберу викарбували сову з мечем, що пронизує обриси території Росії. Композицію доповнює латинське гасло, що в перекладі означає "Мудрий пануватиме над зірками".