НБУ раніше випустив особливу монету

Утім, далеко не всі знають, що цьому виду військ присвячена окрема пам'ятна монета, яку Нацбанк увів в обіг ще у 2020 році.

Спеціальні 10 гривень викарбували зі сплаву на основі цинку:

діаметр склав 3 сантиметри, а маса – 12,4 грама;

натомість оголошений тираж – 1 мільйон штук.

Аверс прикрашають малий Державний Герб, напис "Україна", рік карбування та емблема Повітряних Сил ЗСУ в центрі композиції. Під нею розміщено логотип Банкнотно-монетного двору, а внизу зазначено номінал – 10 гривень. Гурт рифлений.

Водночас головним елементом реверсу став бойовий літак, зображений на тлі дзеркального абрису іншого повітряного судна.



Який вигляд має пам'ятна монета / Фото НБУ

Монета належить до серії "Збройні Сили України" та відзначає роль Повітряних Сил у захисті держави. На сайті регулятора зазначили, що цей технологічний рід військ є одним із головних інструментів стримування військової агресії, а також забезпечення обороноздатності держави та її безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони й міжнародними партнерами.

Нагадаємо, напередодні з нагоди дня вшанування загиблих у полоні Нацбанк увів в обіг нові 10 гривень 2026 року карбування. У центрі композиції на реверсі розмістили ланцюг із розірваною ланкою, який уособлює звільнення з кайданів.