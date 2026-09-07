Що відомо про пам'ятну монету

Нацбанк презентував монету з нейзильберу ще у 2023 році, присвятивши її високотехнологічній та високоінтелектуальній складовій сил безпеки і оборони України – воєнній розвідці.

Оголошений тираж склав 75 тисяч штук, однак монету й досі можна придбати у колекціонерів і на торговельних майданчиках.

Аверс оформили доволі стримано: у центрі розмістили емблему Головного управління розвідки МОУ, поруч – герб і номінал.

Значно більше символізму приховує реверс. У центрі на тлі земної кулі зображена сова з мечем, що пронизує обриси території Росії. Композицію доповнює латинське гасло SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS, яке в перекладі означає "Мудрий пануватиме над зірками".



Пам'ятна монета "Воєнна розвідка України" / Фото НБУ

За словами, очільника регулятора Андрія Пишного, бути розвідником – це не лише покликання, а й щоденний свідомий та непростий вибір. Тож пам'ятна монета покликана увічнити професіоналізм і звитягу українських службовців.

Нагадаємо, військова тематика з'явилася на нумізматичній продукції Нацбанку ще до початку повномасштабної війни. Зокрема, у 2020 році в обіг ввели спеціальні 10 гривень, присвячені Повітряним силам ЗСУ.