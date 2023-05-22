Експерти розповіли, коли у першої економіки світу можуть закінчитися гроші

У США чиновники досі не змогли досягти спільної позиції щодо державного боргу першої економіки світу. Експерти навіть назвали дати, коли у США може статися перший в історії дефолт

Свої думки щодо подальшого розвитку ситуації висловила очільниця Мінфіну США Джанет Єллен та Алек Філліпс з Goldman Sachs. Зокрема, вони назвали так звані "дати X" для майбутнього країни у разі не ухвалення рішення про підвищення стелі державного боргу.

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Ризик дефолту у США

На думку Джанет Єллен, США мають гроші для погашення усіх своїх рахунків до 1 червня 2023 року. Глава американського Мінфіну наголосила, що саме перший день літа може відіграти надзвичайно важливу роль для країни з першою економікою світу.

З іншої сторони головний політичний економіст одного з найпотужніших банків США вважає, що влада має трохи більше часу – до 8 або 9 червня. За його словами, ці дати, найімовірніше, будуть останніми днями, коли реально залишиться можливість уникнути дефолту.

Філліпс не розповів, яким саме чином вираховували вище згадані дати. Експерт також додав, що навіть якщо американська влада отримає кілька додаткових днів для розв'язання цього питання, все-таки краще зробити це раніше, ніж пізніше.

Нагадаємо, що на минулому тижні заявляли про попереднє узгодження позиції між демократами та республіканцями щодо підвищення стелі державного боргу. Проте ситуація різко змінилася минулої п'ятниці. Під час торгів у понеділок, 22 травня, долар США зафіксував спад на ринку проти кошика з 6 інших валют. На валюту в тому числі тисне й ризик дефолту.