Дефіцит мільярди кубометрів газу: ось, справжні наслідки війни на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході відчутно сколихнула ринки. Зокрема, ситуація загострилась на тлі закриття Ормузької протоки. Нагадаємо, цим шляхом проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.

До яких наслідків призвела війна на Близькому Сході?

Дані МЕА показують, що сукупний дефіцит у період з 2026 по 2030 рік може сягнути – приблизно 120 мільярдів кубічних метрів СПГ, повідомляє Bloomberg.

Така ситуація може стати наслідком сукупності факторів:

короткострокова втрата постачань;

повільніше, ніж очікувалось, зростання потужностей.

Важливо! Оцінка МЕА включає затримку реалізації проєкту розширення Північного родовища у східній частині Катару.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світовий ринок природного газу залишатиметься напруженим і після цього року, оскільки триваючий конфлікт на Близькому Сході та пошкодження регіональної інфраструктури продовжують порушувати постачання,

– йдеться у повідомленні.

МЕА вказує, що війна на Близькому Сході відтермінувала давно очікуваний надлишок зрідженого природного газу. Ситуацію не змінює навіть введення в експлуатацію нових потужностей, повідомляється в звіті агенства.

Зауважимо, попередження щодо можливих наслідків раніше робили аналітики Vitol Group. Вони вказували на те, що світові постачання постраждають до 2028 року. Зокрема, ця ситуація є наслідком пошкодження заводів ЗПГ у Катарі, повідомляє Bloomberg.

Наразі попит на ключових ринках імпорту знизився у відповідь на вищі ціни, м'якшу погоду та політичні зусилля щодо обмеження споживання. Кілька азійських країн вдаються до переходу на інші види палива та заходів з боку попиту, щоб обмежити використання газу на тлі кризи поставок,

– вказує видання.

