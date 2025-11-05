Ситуація напружена: в Росії виник дефіцит критично важливої речовини

Росія ввела тимчасову заборону на експорт технічної сірки. Обмеження діятимуть до кінця цього року.

Як Росія бореться з дефіцитом сірки?

Заборона на експорт – це спроба Кремля втримати виробництво, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зауважимо, що обмеження діють на основні форми:

рідку сірку;

грудкову;

гранульовану.

Нові обмеження можуть посилити тиск на російських хіміків і трейдерів, які втратять частину валютних надходжень. Уряд розраховує стабілізувати внутрішнє постачання, однак за нинішніх тенденцій російська промисловість ризикує опинитися в ситуації, коли дефіцит сировини стане системним, а ефективність виробництва – ще нижчою,

– наголошує розвідка.

Росія була одним із найбільших виробників та експортерів сірки. Проте з початку року обсяги виробництва скоротилися на 11,2%. Тепер вони сягають – 3,17 мільйона тонн.

Зверніть увагу! Таке зменшення стало наслідком зниження рівня переробки нафти й газу. Адже саме з них отримується більшість технічної сірки.

Щобільше, зараз Росія вимушена імпортувати сірку:

за жовтень було закуплено приблизно 3 тисяч тонн сировини;

вартість сірки складала – 390 доларів за тонну.

Що відбувається в економіці Росії зараз?